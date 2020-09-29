CHP’li Didim Belediye Başkanı Atabay’ın tecavüz ettiği S.T. keşif için götürüldüğü çiftlik evinde baygınlık geçirdi

Aydın Didim'deki tecavüz skandalında yeni bir gelişme yaşandı. CHP'li Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın kendisinden iş isteyen kadına CHP'li Meclis Üyeleri Öner Çiçek ile Ali Çağlar ile birlikte bir çiftlik evinde tecavüz ettiği iddiasıyla ilgili yürütülen soruşturma sürüyor. Mağdur kadın S.T., keşif için avukatı ve Didim Jandarması eşliğinde tecavüze uğradığı çiftlik evine götürüldü. Keşif sırasında baygınlık geçiren S.T., "Yıllardır unutmaya çalıştığım hadiseyi yeniden hatırlamak çok acı" dedi. İşte detaylar:

SKANDAL EVDE KEŞİF

Atabay'ın kendisinden iş isteyen kadına Çiçek ve Çağlar ile birlikte bir çiftlik evinde tecavüz ettiği iddiasıyla ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme var. Mağdur kadın S.T., yürütülen soruşturma kapsamında Didim Jandarması ve avukatı eşliğinde Didim'de ıssız bir alanda bulunan ve çevresinde hiçbir yerleşim yeri olmayan çiftliğe götürüldü. Evde keşif yaptırılarak yaşadıkları anlattırılan kadın, olay yerlerini tek tek gösterdi ve yaşadıklarını yeniden anlattı.





SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Yaşadığı kâbusu tekrar hatırlayan kadın, bu sırada fenalık geçirdi ve bayıldı. Yanında bulunan avukatı ve jandarma eşliğinde evden çıkarılan kadın, "Yıllardır unutmaya çalıştığım hadiseyi yeniden hatırlamak çok acı" diyerek duygularını dile getirdi. Keşfin ardından jandarma tarafından da çiftlik evi titizlikle analiz edildi. Araştırmasını tamamlayan ekipler ve mağdur kadın olay yerinden ayrıldı. Soruşturma tüm hızıyla sürüyor.

Türkiye'yi sarsan bu olay geçtiğimiz günlerde gündeme gelmişti. İddialar ardından İçişleri Bakanlığı harekete geçerek olayı araştırmak üzere müfettiş görevlendirmişti. Müfettişler hem kadının hem de şüpheli CHP'li başkan ve üyelerinin ifadesini aldı. Bu sırada Didim Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma yürütüldüğü sırada Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı soruşturmaya müdahil olarak mağdur kadını koruma altına aldı. Başsavcılık, şüpheli belediye başkanı ve mağdur S.T.'nin de ifadesine başvurdu.

CHP'li Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın ifadesi ortaya çıktı

CHP'li Didim Belediyesi'nde skandallar bitmiyor! Vergi toplamayı da becerememişler