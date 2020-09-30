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Olta balıkçılarına denetim

Aslanapa'da 'nda balık tutanlara yönelik denetim yapıldı. ve tarafından yapılan açıklamada, bu denetimlerin belli periyotlarla devam edeceği belirtildi.

Olta balıkçılarına denetim

30.09.2020, 11:47 Güncelleme Tarihi: 30.09.2020,11:53

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde Kureyşliler Barajı'nda balık tutanlara yönelik denetim yapıldığı bildirildi.


Aslanapa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ''İlçe Müdürlüğümüz ekiplerince, Kureyşler Sulama Barajı'nda inceleme ve denetim gerçekleştirdik.

Balıkçılarımıza su ürünleri kanununa aykırı hareket edilmemesi konusunda uyarılarda bulunup, aykırılık tespit edilenler hakkında cezai işlem uygulandı. Bu denetimlerimiz belli periyotlarla devam edecek'' ifadeleri kullanıldı.

İHA

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