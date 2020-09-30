Haberler Kütahya Olta balıkçılarına denetim

Olta balıkçılarına denetim

Kütahya Aslanapa'da Kureyşliler Barajı'nda balık tutanlara yönelik denetim yapıldı. Aslanapa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, bu denetimlerin belli periyotlarla devam edeceği belirtildi.

30.09.2020, 11:47 Güncelleme Tarihi: 30.09.2020,11:53