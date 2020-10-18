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Haberler Kütahya Kütahya'da sahte içki sattığı iddia edilen şüpheli yakalandı

'da sattığı iddia edilen şüpheli yakalandı

'nın Simav ilçesinde üretip sattığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı. Gözaltına alınan S.B, ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kütahya'da sahte içki sattığı iddia edilen şüpheli yakalandı

AA

18.10.2020, 17:16

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Simav Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir şüphelinin Akdağ beldesinde sahte içki sattığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, S.B'yi Kınık Mahallesi yakınında otomobiliyle sahte içki satarken suçüstü yakaladı.

Kahvehane işlettiği öğrenilen zanlının otomobilinde ve adreslerinde yapılan aramalarda sahte olduğu belirtilen 1,5 litre rakı ve 5 litre votka, sahte içki yapımında kullanılan 6 litre etil alkol ile ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.B, ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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