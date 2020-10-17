İzmir’de sahte içkiden ölenlerin sayısı 24’e çıktı

Karabağlar ilçesinde, sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle özel bir hastaneye başvuran 53 yaşındaki Şenol Yarar, yoğun bakıma alındı. Yarar, yoğun bakımda yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Şenol Yarar'ın cenazesi, otopsi yapılması için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.



Kentte 9 Ekim'den bu yana sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle yaşanan ölümlerin sayısı ise 24'e yükseldi.



İHA

İzmir’de iki ilçede jandarmadan kaçak içki operasyonu

İzmir'de üzerinden sahte içki çıkan kişinin ifadesiyle litrelerce sahte içki ele geçirildi

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