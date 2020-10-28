Kütahya'da bir mahalle karantinaya alındı

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Covid-19 pozitif vakalardaki artış nedeniyle bireysel izolasyonun yeterli olamayacağı, alınan tedbirlerin bulaşın yayılım hızının düşürülmesine olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla 28 Ekim 2020 tarihi saat 24.00'dan itibaren 14 gün süre ile Kütahya Merkez İnköy Mahallesi'nde karantina uygulaması kararı alınmıştır. Karantina sınırları içinde bulunan tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkmalarının ve başka haneleri ziyaret etmelerinin yasaklanmıştır. Covid-19 pozitif vakaların ve temaslılarının ev karantina süreçlerinin devam etmesine ve karantina bölgesindeki vatandaşlarca Vefa Sosyal Destek ekiplerine bildirilen ihtiyaçların ilgili kurumlarca karşılanmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

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