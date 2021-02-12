  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Kütahya Meteorolojiden Kütahya için zirai don uyarısı

Meteorolojiden için uyarısı

Önümüzdeki hafta için Meteoroloji'den flaş bir uyarı geldi. Doğal afetler sebebiyle adeta felaketi yaşayan bölgesi için tehlikesine dikkat çekildi. 20 Şubat'a kadar sürmesi beklenen zirai don sebebiyle, muhtemel olumsuzluklara karşı zirai faaliyetlerin yapıldığı bölgelerde tarımla uğraşan üreticilerin dikkatli ve tedbirli olmaların istendi.

Meteorolojiden Kütahya için zirai don uyarısı
AA

12.02.2021, 21:19

Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik için 14-20 Şubat arasında orta kuvvette ve kuvvetli zirai don uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 14 Şubat Pazar gününden itibaren Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik için beklenen zirai don olayının 20 Şubat Cumartesi gününe kadar sürmesi bekleniyor.

Açıklamada, meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı zirai faaliyetlerin yapıldığı bölgelerde tarımla uğraşan üreticilerin dikkatli ve tedbirli olmaların istendi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Meteorolojiden Kütahya için zirai don uyarısı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.