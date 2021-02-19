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Haberler Kütahya Maden sahasındaki gölet buz tuttu

Maden sahasındaki gölet buz tuttu

Küyahya’nın beldesindeki maden sahası içinde bulunan yapay göletin yüzeyi, sıfırın altında 10 dereceye kadar düşen nedeniyle buz tuttu.

Maden sahasındaki gölet buz tuttu
DHA

19.02.2021, 10:55 Güncelleme Tarihi: 19.02.2021, 10:55

Kütahya'da kar yağışının ardından kentte etkili olan soğuk hava, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Sıfırın altında 10 dereceleri bulan soğuk hava nedeniyle Seyitömer beldesindeki maden sahası içindeki yapay göletin yüzeyi buzla kaplandı.

Göletin bulunduğu alan havadan görüntülendi.

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