Maden sahasındaki gölet buz tuttu

Kütahya'da kar yağışının ardından kentte etkili olan soğuk hava, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Sıfırın altında 10 dereceleri bulan soğuk hava nedeniyle Seyitömer beldesindeki maden sahası içindeki yapay göletin yüzeyi buzla kaplandı.

Göletin bulunduğu alan havadan görüntülendi.

İzmir ve Ege'de hava durumu nasıl olacak? Soğuklar gidiyor mu? Meteoroloji İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu 19 Şubat 2021