  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Kütahya Kütahya'da Sığır Yetiştiricileri Birliği’ne zimmet ve dolandırıcılık operasyonu

'da Sığır Yetiştiricileri Birliği’ne ve dolandırıcılık operasyonu

’da ’ne yönelik düzenlenen operasyonda ve sahtecilik yoluyla dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 1’i kadın 9 şüpheli gözaltına alındı.

Kütahya'da Sığır Yetiştiricileri Birliği’ne zimmet ve dolandırıcılık operasyonu
DHA

26.02.2021, 13:09 Güncelleme Tarihi: 26.02.2021, 13:12

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği çalışanları hakkında görevi kötüye kullanma, zimmet, resmi belgede sahtecilik, özel belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık, ihale yoluyla kamunun zarara uğratılması, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama gibi suçlardan soruşturma başlattı.

KOM ekipleri, yaklaşık 6 ay süren araştırma ve takip sonucu operasyon için düğmeye bastı. Kütahya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'ne düzenlenen operasyonda başkan A.İ.'nin yanı sıra N.Ç., İ.Ş., R.A., S.G., C.U., V.I., M.Ö. ve M.K. gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, 19 adet fişek, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve bu tüfeklere ait 17 adet kartuş ile dijital materyaller ele geçirildi. Emniyete götürülen 9 kişi buradaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kütahya'da Sığır Yetiştiricileri Birliği’ne zimmet ve dolandırıcılık operasyonu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.