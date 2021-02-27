Haberler Kütahya Kütahya'da evde düğün yapan 24 kişiye sosyal mesafe kurallarını ihlalden ceza verildi

Kütahya'da evde düğün yapan 24 kişiye sosyal mesafe kurallarını ihlalden ceza verildi

Kütahya'da evde düğün merasimi düzenleyerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerini ihlal eden 24 kişiye, 75 bin 600 lira ceza uygulandı.