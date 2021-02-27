Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Maltepe Mahallesi'ndeki bir evde düğün merasimi yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Adrese giden ekipler, evde bulunan 24 kişinin düğün merasimi yaptığını ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettiğini belirledi.
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Kütahya'da evde düğün yapan 24 kişiye sosyal mesafe kurallarını ihlalden ceza verildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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