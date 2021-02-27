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Haberler Kütahya Kütahya'da evde düğün yapan 24 kişiye sosyal mesafe kurallarını ihlalden ceza verildi

'da evde düğün yapan 24 kişiye sosyal mesafe kurallarını ihlalden ceza verildi

'da evde düğün merasimi düzenleyerek yeni tip (Kovid-19) salgını tedbirlerini ihlal eden 24 kişiye, 75 bin 600 lira ceza uygulandı.

Kütahya'da evde düğün yapan 24 kişiye sosyal mesafe kurallarını ihlalden ceza verildi
AA

27.02.2021, 16:43

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Maltepe Mahallesi'ndeki bir evde düğün merasimi yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Adrese giden ekipler, evde bulunan 24 kişinin düğün merasimi yaptığını ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettiğini belirledi.

Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen kişilere, sosyal mesafe kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle 75 bin 600 lira ceza kesildi.

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