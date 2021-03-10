  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Kütahya Yük treninin çarptığı yaralı genç, elindeki poşeti bırakmadı

Yük treninin çarptığı yaralı genç, elindeki poşeti bırakmadı

’da rayların üzerinden geçmek isteyen 28 yaşındaki E.İ., yük treninin çarpması sonucu yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekibinin müdahale ettiği yaralının kazanın şokuyla içerisinde yumurta ve soda şişesi bulunan poşeti elinden bırakmadığı görüldü.

Yük treninin çarptığı yaralı genç, elindeki poşeti bırakmadı
DHA

11.03.2021, 01:07

Fabrikada gece mesaisini tamamlayan E.İ., evine dönmek için yaya olarak yola çıktı. Gaybiefendi Mahallesi'nden geçen tren hattında rayların üzerinden dikkatsizce karşıya geçmek isteyen E.İ.'ye bu sırada geçen yük treni çarptı.

E.İ. yaralanırken, kazanın ardından duran makinistin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi geldi. Sağlık görevlisi ilk müdahaleyi yaparken yaralı E.İ.'nin kazanın şokuyla içinde yumurta ve soda şişe bulunan poşeti elinden bırakmadığı görüldü.

Şans esiri ölümden dönen İ.E., "Yaşamak istedim, çok korktum" dedi.
Sağlık ve polis ekiplerince ambulans alınan E.İ., Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Genç adamın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yük treninin çarptığı yaralı genç, elindeki poşeti bırakmadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.