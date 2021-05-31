TIR’ın çarptığı minibüsün sürücüsü öldü, eşi yaralandı

Kaza, Kütahya-Bozüyük kara yolu üzerinde meydana geldi. Ahmet M., kullandığı 06 DG 7355 plakalı TIR ile karşı yönden gelen Erol Tunçil idaresindeki 43 ER 550 plakalı minibüse çarptı. Kazanın ardından TIR sürücüsü , olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, minibüs sürücüsü Erol Tunçil'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken yaralanan eşi Kadriye Tunçil ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.





Olay yerine gelen jandarma ekipleri, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. Ahmet M.'nin kullandığı TIR, Kütahya- Tavşanlı kara yolu Yoncalı kavşağında durduruldu. Araçta yapılan incelemede kazaya karıştığı tespit edileh TIR sürücüsü Ahmet M., gözaltına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.