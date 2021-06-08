30 Ağustos Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerindeki Sağlıklı Yaşam Parkı'nda yağmurlu havada yürüyüş yapan Osman Alper Çanak'ın üzerine yıldırım düştü.
Yaralanan Çanak, çağırılan sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Çanak'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Kütahya'da korkunç olay! Parkta yürürken üzerine yıldırım düştü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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