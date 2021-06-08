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'da korkunç olay! Parkta yürürken üzerine

Küytahya'da korkunç bir olay yaşandı. Parkta yürüyüş yaparken üzerine yıldırım düşen (40), ağır yaralandı. Hastanede tedavisi devam eden Çanak'ın durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Kütahya'da korkunç olay! Parkta yürürken üzerine yıldırım düştü
DHA

08.06.2021, 16:31 Güncelleme Tarihi: 08.06.2021, 16:32

30 Ağustos Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerindeki Sağlıklı Yaşam Parkı'nda yağmurlu havada yürüyüş yapan Osman Alper Çanak'ın üzerine yıldırım düştü.

Yaralanan Çanak, çağırılan sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Çanak'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

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