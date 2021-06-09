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Haberler Kütahya Bisikletiyle 10 metrelik uçurumdan düşen çocuk ölümden döndü

Bisikletiyle 10 metrelik uçurumdan düşen çocuk ölümden döndü

'nın ilçesinde bisiklet kullanan 10 yaşındaki , kontrolünü kaybedince önce kaldırıma çıktı ardından yaklaşık 10 metre aşağıda bulunan boş araziye düştü. Sağlık ekipleri çocuğu ilk müdahalesinin ardından Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesine kaldırdı.

Bisikletiyle 10 metrelik uçurumdan düşen çocuk ölümden döndü
İHA

10.06.2021, 01:03

Edinilen bilgiye göre, Emet ilçesi Hamam Mahallesi'nde bisiklet kullanan 10 yaşındaki Fatma Sude Cin, kontrolünü kaybedince önce kaldırıma çıktı ardından yaklaşık 10 metre aşağıda bulunan boş araziye düştü. İnşaat arazisinde hafriyat sonrası yığılan kum tepesinin hemen yanındaki boşluktan aşağı düşen çocuğun bisikleti arazi kot noktasında kalırken minik Fatma zemine düştü.

Çevredekilerin 112 Acil Servis Ekiplerine haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri çocuğu ilk müdahalesinin ardından Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesine kaldırdı.
Hastanede tetkikleri yapılan Fatma Sude Cin'in sağlık durumunun iyi olduğu, tedbir amaçlı tomografi çekimleri için Tavşanlı Doç Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği bildirildi.

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