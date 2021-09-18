Yaşamını yitiren asker 19 ay sonra şehit sayıldı

SURİYE'DE düzenlenen Barış Pınarı Harekatı sırasında 2019 Kasım ayında meydan gelen EYP'li saldırıda komutanı şehit olan ancak kendisi görünür bir yara almayan Denizlili Uzman Çavuş Oğuzhan Göçenoğlu, bir süre sonra rahatsızlanıp hayatını kaybetti. Sözleşmesi fesih edildiği için askeri tören yapılmayan Göçenoğlu, ailesinin başlattığı hukuk mücadelesi sonucu 19 ay sonra şehit sayıldı. Oğlunun kabrini Türk bayrağı motifi ile süsleten baba Abdullah Göçenoğlu, "Türk adaleti görevini yapmıştır. Oğluma şehit demiştir. Oğlumun onurunu acısıyla birlikte taşıyacağız" dedi.