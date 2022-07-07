Eşini boğarak öldürmüştü! Cani kocaya ağırlaştırılmış müebbet

Kütahya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık Göktuğ S. (31), taraf avukatları ve öldürülen Pınar S'nin yakınları hazır bulundu. Savcı, mütalaasında, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Maktulün babası da sanığın en ağır cezayı almasını istedi.

Sanık Göktuğ S, karar öncesi son savunmasında, olay günü eşini yatak odasında hareketsiz bulduğunu, onu öldürmediğini ve çok sevdiğini öne sürdü.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Olay

Kütahya'da, 23 Kasım 2020'de eşi Göktuğ S'nin ihbarı üzerine Cumhuriyet Mahallesi'ndeki eve gelen 112 Acil Servis ekipleri, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde diş teknisyeni olarak görev yapan Pınar S'nin (25) öldüğünü belirledi.

Düğünlerinden 14 ay sonra yaşanan olayda genç kadının yüzünde sıyrıklar bulunması ve ölümünün şüpheli görülmesi üzerine eşi Göktuğ S, polis ekiplerince gözaltına alındı. Yüzünde tırnak izlerine benzer çizikler olduğu da tespit edilen Göktuğ S, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı.

Adli tıpta otopsi sonuçlarına göre yapılan araştırma sonucu, Pınar S'nin ağzı ve burnunun tıkanmasına bağlı nefes alamaması nedeniyle öldüğü tespit edildi. Savcılık talimatıyla 23 Şubat 2021'de yeniden gözaltına alınarak tutuklanan Göktuğ S. hakkında "eşe karşı kasten öldürme" suçundan dava açıldı.

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