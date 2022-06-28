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Manisa'da bir kişi karısını ve oğlunu öldürdü

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir kişi, tartıştığı karısını ve oğlunu tabancayla öldürdü. Hüseyin Yurtseven, önce oğluna sonra da kavgayı ayırmaya çalışan eşi Ümmühan Yurtseven'e (65) tabancayla ateş etti.