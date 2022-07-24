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Kütahya ve Manisa'daki yangınlar rüzgarın etkisiyle büyüdü! Evler ile köy tahliye edildi

Manisa'nın Akhisar ilçesi ve Kütahya'nın Emet ilçesindeki ormanlık alanlarda yangın çıktı. Manisa'da yangın bölgesindeki 20 ev boşaltılarak, 40 kişi tahliye edilirken Kütahya'da ise alevlerin tehdit ettiği Küreci köyünde ise tahliye çalışması başlatıldı.

AJANSLAR

24.07.2022, 20:04 Güncelleme Tarihi: 24.07.2022, 23:33

Kütahya ve Manisa’daki yangınlar rüzgarın etkisiyle büyüdü! Evler ile köy tahliye edildi

Manisa ve Kütahya'da akşam üzeri başlayan yangınlar rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılarak yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı. İki ilde de alevlerin yaklaştığı yerleşim yerlerinde tahliye çalışmaları devam ediyor.

MANİSA'DA OTLUK ALANDA BAŞLAYAN YANGIN ORMANA SIÇRADI

Manisa'nın Akhisar ilçesi Seğirdim Çaltıçukuru mevkii Şehitler-Hasköy-Durasıl Mahalleleri arasında saat 17.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenden dolayı başlayan ot yangını rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Ekiplerin kısa sürede müdahale etmesine rağmen rüzgarın etkisiyle yangın büyümeye başladı.

20 EV BOŞALTILDI, 40 EV TAHLİYE EDİLDİ

Orman yangını sebebiyle 20 ev boşaltılırken, yaklaşık 40 kişi bölgeden tahliye edildi. Yangına 10 helikopter, 8 uçak, 40 arazöz, 8 dozer, 15 su tankeri, 1 jandarma komando timi, 4 TOMA, 9 asayiş timi, 2 trafik timi ile müdahale ediliyor. Yangında şuana kadar ölü veya yaralı olmadığı öğrenilirken 8 evin tamamen yanarak küle döndüğü öğrenildi. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

"VATANDAŞLAR TEDBİR AMAÇLI EVLERİNDEN AYRILDILAR"

Kütahya Valisi Ali Çelik, AA muhabirine, ekiplerin yangını kontrol altına almak için seferber olduğunu söyledi.

Yangını söndürme çalışmalarına gece görüşlü helikopterlerle devam edileceğini belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Yangının çıktığı bölgede bulunan Küreci köyündeki vatandaşlar tedbir amaçlı evlerinden ayrıldılar. Yangını ilerleyen saatlerde kontrol altına alacağımızı tahmin ediyoruz. Devletimiz tüm imkanlarıyla yangını kontrol altına almak için seferber olmuş durumda."

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