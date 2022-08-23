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Haberler Kütahya Termik santralde pompanın altında kaldı! Trajik iş kazası can aldı!

Termik santralde pompanın altında kaldı! Trajik iş kazası can aldı!

Kütahya'nın Seyitömer beldesinde bulunan termik santralde, tıra yüklenmkete olan sirkülasyon pompalarından biri devrilerek işçilerden Muharremm Altıntaş ve Cihan Kınık'ın üstüne düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler talihsiz işçileri vakit kaybetmeden hastaye sevk etti. Muharrem Altıntaş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmazken Cihan Kınık'ın durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

AA

23.08.2022, 16:51

Kütahya'da termik santralde yükleme sırasında üstlerine pompa düşen işçilerden biri hayatını kaybetti, bir işçi ağır yaralandı.

Termik santralde pompanın altında kaldı! Trajik iş kazası can aldı!

Seyitömer beldesinde faaliyet gösteren termik santralin bakım merkezinde tamiri yapılan sirkülasyon pompası, tıra yüklenirken işçilerden Muharrem Altıntaş ve Cihan Kınık'ın üstüne devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Termik santralde pompanın altında kaldı! Trajik iş kazası can aldı!

Pompanın altından çıkarılarak ambulanslarla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan işçilerden Altıntaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kınık'ın ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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