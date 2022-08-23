Termik santralde pompanın altında kaldı! Trajik iş kazası can aldı!

Seyitömer beldesinde faaliyet gösteren termik santralin bakım merkezinde tamiri yapılan sirkülasyon pompası, tıra yüklenirken işçilerden Muharrem Altıntaş ve Cihan Kınık'ın üstüne devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.