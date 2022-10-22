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Haberler Kütahya Kütahya merkezli operasyonda 13 FETÖ'cü tutuklandı!

Kütahya merkezli operasyonda 13 FETÖ'cü tutuklandı!

Gazi Turgut Aslan Operasyonu kapsamında Kütahya merkezli 14 ilde gerçekleştirilen baskınlarda, 65 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan, örgütün sözde yeni il imamı olan Mustafa K.'nin de içinde bulunduğu 13 kişi tutuklandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise 38 bin 680 lira, 70 bin 575 dolar, 2 bin 520 euro, 2 çeyrek altın, 2 bilezik, 1 altın bileklik ve çok sayıda cep telefonu ile bilgisayar ele geçirildi.

DHA

22.10.2022, 17:14 Güncelleme Tarihi: 22.10.2022, 17:16

Kütahya merkezli 14 ilde, FETÖ/PDY'nin mali yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 65 şüpheliden, örgütün sözde yeni il imamı olan Mustafa K.'nin de aralarında bulunduğu 13 kişi tutuklandı.

Kütahya merkezli operasyonda 13 FETÖCÜ tutuklandı!

Emniyet Genel Müdürlüğü'nce FETÖ/PDY'nin mali yapılanmasına yönelik başlatılan 'Gazi Turgut Aslan Operasyonu' kapsamında Kütahya merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Isparta, Bursa, Çanakkale, Hakkari, Çorum, Denizli, Manisa, Antalya, Eskişehir ve Nevşehir'de eş zamanlı baskınlar yapıldı.

Kütahya merkezli operasyonda 13 FETÖCÜ tutuklandı!

Operasyonda FETÖ'nün mali yapılanmasında yer aldığı tespit edilen 65 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise 138 bin 680 lira, 70 bin 575 dolar, 2 bin 520 euro, 2 çeyrek altın, 2 bilezik, 1 altın bileklik ve çok sayıda cep telefonu ile bilgisayar ele geçirildi.

Kütahya merkezli operasyonda 13 FETÖCÜ tutuklandı!

Kütahya'ya getirilen şüpheliler, geçirildiği sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kütahya merkezli operasyonda 13 FETÖCÜ tutuklandı!

Şüphelilerden 7'si savcılık ifadesinin ardından 45'i ise sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı konuşarak serbest bırakıldı.

Kütahya merkezli operasyonda 13 FETÖCÜ tutuklandı!

Kütahya'da örgütün sözde yeni il imamı olduğu belirtilen Mustafa K. ile şüpheliler İsmail Ş., Dilek D., Zülfiye K., İlker Y., Kasım Ş., Meral M., Elif I., Ender Y., Talih P., Ali Hikmet B., Selma K. ve Mihraç Y. ise 'örgüt üyeliği' suçlamasıyla tutuklanarak, cezaevine konuldu.

Kütahya merkezli operasyonda 13 FETÖCÜ tutuklandı!

Operasyonda, şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise 138 bin 680 lira, 70 bin 575 dolar, 2 bin 520 euro, 2 çeyrek altın, 2 bilezik, 1 altın bileklik ve çok sayıda cep telefonu ile bilgisayar ele geçirilmişti. Soruşturma sürüyor.

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