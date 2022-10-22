Kütahya merkezli operasyonda 13 FETÖ'cü tutuklandı!

Operasyonda FETÖ'nün mali yapılanmasında yer aldığı tespit edilen 65 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise 138 bin 680 lira, 70 bin 575 dolar, 2 bin 520 euro, 2 çeyrek altın, 2 bilezik, 1 altın bileklik ve çok sayıda cep telefonu ile bilgisayar ele geçirildi.