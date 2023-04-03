Kütahya’da faili meçhul cinayet 16 yıl sonra aydınlatıldı

1928 doğumlu G.Ç. isimli şahsın ölü bulunması olayı ile ilgili olarak, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından 2022 yılı Ekim ayından itibaren dosya üzerinde yeniden başlatıldı.