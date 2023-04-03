Kütahya’da faili meçhul cinayet 16 yıl sonra aydınlatıldı

Kütahya'da 28 Haziran 2007 tarihinde Kütahya merkez ilçesi Kızık Köyünde G.Ç. isimli şahsın evinde ölü bulundu.
03.04.2023, 16:53
Kütahya'da 28 Haziran 2007 tarihinde Kütahya merkez ilçesi Kızık Köyünde G.Ç. isimli şahsın evinde ölü bulundu.
1928 doğumlu G.Ç. isimli şahsın ölü bulunması olayı ile ilgili olarak, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından 2022 yılı Ekim ayından itibaren dosya üzerinde yeniden başlatıldı.
Detaylı araştırmalar sonucu cinayetle ilgisi olduğu tespit edilen O.Ç.,A.Ç., T. K. ve Ö.Ç. isimli şahıslar yakalandı.
Şüphelilerden O.Ç. ve A.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, T.K. ve Ö.Ç. ise haklarında adli kontrol ve yurtdışı çıkış yasağı kararı ile serbest bırakıldı.