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Haberler Kütahya Kütahya’da faili meçhul cinayet 16 yıl sonra aydınlatıldı

Kütahya’da faili meçhul cinayet 16 yıl sonra aydınlatıldı

Kütahya'da 28 Haziran 2007 tarihinde merkezde bulunan Kızık Köyü'nde G.Ç. isimli şahıs evinde ölü bulundu. Faili meçhul olayla ilgili titiz ve detaylı çalışmalar yürüten İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri, (JASAT) faili meçhul cinayeti aydınlattı.

İHA

03.04.2023, 16:53

Kütahya'da 28 Haziran 2007 tarihinde Kütahya merkez ilçesi Kızık Köyünde G.Ç. isimli şahsın evinde ölü bulundu.

Kütahya’da faili meçhul cinayet 16 yıl sonra aydınlatıldı

1928 doğumlu G.Ç. isimli şahsın ölü bulunması olayı ile ilgili olarak, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından 2022 yılı Ekim ayından itibaren dosya üzerinde yeniden başlatıldı.

Kütahya’da faili meçhul cinayet 16 yıl sonra aydınlatıldı

Detaylı araştırmalar sonucu cinayetle ilgisi olduğu tespit edilen O.Ç.,A.Ç., T. K. ve Ö.Ç. isimli şahıslar yakalandı.

Kütahya’da faili meçhul cinayet 16 yıl sonra aydınlatıldı

Şüphelilerden O.Ç. ve A.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, T.K. ve Ö.Ç. ise haklarında adli kontrol ve yurtdışı çıkış yasağı kararı ile serbest bırakıldı.

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