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Haberler Kütahya Ender görülen Ebabil kuşu iş yerine ikinci kez geldi

Ender görülen Ebabil kuşu iş yerine ikinci kez geldi

Ender görülen 'Ebabil' kuşları Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bulunan bir iş yerine ikinci kez geldi. İş yeri çalışanlarının ve müşterilerin ilgi odağı kuşun doğaya bırakılacağı öğrenildi.

İHA

03.06.2023, 16:23 Güncelleme Tarihi: 03.06.2023, 16:32

Ender görülen Ebabil kuşu iş yerine ikinci kez geldi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir işyerinin bahçesine iki yıl aradan sonra tekrar gelen 'Ebabil' kuşu, iş yeri çalışanlarının ve müşterilerinin ilgi odağı oldu. Kuşu bulan Erol Kayapınar, "Bulduğumuz bu ebabil kuşu az bulunan türlerden ve bizim işyerimize ikinci kez geliyor. Sabah saatlerinde temizlik yaptığımız sırada arka bahçemize geldi. Yaralı mı acaba diye baktık ancak bir şey göremedik. Az sevdikten sonra doğaya bıraktık" dedi.



Ürkek ve etçil bir kuş türü olan, uçarken uyuyan ebabilleri beslenirken hiç görmek mümkün olmadığı biliniyor. Ayaklarının ucu kıvrık olmaları nedeniyle asla yerde yürüyemeyen, yere indiklerinde ise uçma zorluğu çeken ebabil kuşları, sürekli uçan kuş olarak adlandırılıyor.

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