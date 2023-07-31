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Haberler Kütahya Kütahya'da dayısının kamyonetini kundaklatan yeğen yakalandı

Kütahya'da dayısının kamyonetini kundaklatan yeğen yakalandı

Kütahya'da miras anlaşmazlığı nedeniyle dayısının kamyonetini 50 lira karşılığında kundaklattırdığı öne sürülen 20 yaşındakş genç ve olayı gerçekleştiren zanlı polis ekipleri tarafından yakalandı.

AA
Kütahya’da dayısının kamyonetini kundaklatan yeğen yakalandı

Kütahya'da park halindeki bir aracın yandığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyümeden söndürülen araç yangınının, kamyonetin ön tekerinden çıktığı belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemede, yoğun benzin kokusu olan yanmış plastik şişe bulunması üzerine kundaklama şüphesiyle çalışma başlatıldı. Bölgedeki iş yeri kameraları ile geçiş güzergahlarındaki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarını inceleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kundaklama olayını gerçekleştiren kişinin A.Ü. (20) olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan şüpheli, ifadesinde 50 lira karşılığında kamyonetin sahibinin yeğeninin azmettirmesi sonucu olayı gerçekleştirdiğini öne sürdü. Bunun üzerine gözaltına alınan yeğen M.D. (33), dayısıyla miras konusunda yaşanan anlaşmazlık yüzünden olayı gerçekleştirdiğini ileri sürdüğü öğrenildi. Şüphelilerin sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

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