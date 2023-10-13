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Haberler Kütahya Kütahya'da 62 yaşındaki adamın acı sonu! Arkadaşlarının döverek öldürdüğü ortaya çıktı

Kütahya'da 62 yaşındaki adamın acı sonu! Arkadaşlarının döverek öldürdüğü ortaya çıktı

Belediyeden emekli olan 62 yaşındaki Kemal Kaplan, 23 Temmuz 2023 günü yalnız yaşadığı evinde şüpheli bir şekilde hayatını kaybetmişti. Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nün çalışmaları sonucunda, olayın arkadaşları tarafından darp edildikten sonra evine bırakıldığı ve sonrasında öldürüldüğü tespit edildi.

İHA
Kütahya’da 62 yaşındaki adamın acı sonu! Arkadaşlarının döverek öldürdüğü ortaya çıktı

Kütahya'da 62 yaşındaki Kemal Kaplan'ın arkadaşları tarafından dövülerek öldürüldüğü ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, belediyeden emekli Kemal Kaplan, 23 Temmuz 2023 günü Servi Mahallesi Merkez Sokak'ta evinde yalnız yaşayan ve şüpheli bir şekilde hayatını kaybetmiş olarak bulunmuştu. Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan teknik ve fiziki çalışmalar neticesinde Kütahya merkezinde bulunan çorbacı önünde arkadaşları tarafından darp edildiği, akabinde evine bırakıldığı, şahsın darp edilerek öldürüldüğü tespit edildi. Olayın şüphelilerinin yakalanması için Kütahya, Manisa ve Kocaeli ilinde yapılan eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda şüpheliler D.A.D. (31), E.G. (22), M.T.A.A (20), H.İ.B. (52), M.M.N.(19) ve Z.K. (37) yakalanarak gözaltına alındı.

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