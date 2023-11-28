‘Daltonlar’ çetesine 8 tutuklama kararı verildi

Kütahya'da 'Daltonlar' suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi tutuklandı. Polis ekipleri, 13 Mayıs'ta bir oto aksesuar dükkanında Mustafa A.'nın (38) darp edilip, silahla vurulması ile 23 Ekim'de galerici İdris E.'nin (38) silahla yaralanmasına ilişkin çalışma başlattı. Olayların arkasında, liderliğini Barış Boyun'un yaptığı suç örgütünün olduğu tespit edildi. Kendilerini 'Daltonlar' olarak tanıtan çete üyelerinin il dışından Kütahya'ya geldiğini belirleyen ekipler, tahsilat ve tetikçilik yaptığı tespit edilen O.K., A.K., İ.E., H.E., M.K., S.İ., Y.S., K.D., R.K. ve A.A.'yı gözaltına alındı. Zanlılardan 8'i tutuklanırken, çete üyesi H.B., B.Ç. ve K.A.'nın işlemleri sürüyor.