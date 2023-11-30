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Haberler Kütahya Yaşam mücadelesi 17 gün sürdü

Yaşam mücadelesi 17 gün sürdü

HABER MERKEZİ
Yaşam mücadelesi 17 gün sürdü
KÜTAHYA'DA 17 gün önce otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan genç hayatını kaybetti. Kütahya-Tavşanlı karayolu üzerinde meydana gelen kazada ağır yaralanan 18 yaşındaki Emirhan Bostancı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 10 Kasım 2023 günü, Kütahya Tavşanlı karayolunun 5. kilometresinde, otomobil ile minibüs çarpışmıştı. Kazada yaralanan Halil İbrahim Bostancı (25) ve Emirhan Bostancı, tedavi altına alınmıştı. Halil İbrahim Bostancı tedavisinin ardından taburcu edilirken, Emirhan Bastancı 17 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
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