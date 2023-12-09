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Haberler Kütahya Domaniç beyaza büründü! Kütahya'da renkli anlar

Domaniç beyaza büründü! Kütahya'da renkli anlar

Kütahya Domaniç ilçesi bölgedeki etkili olan kar yağışının ardından beyaza büründü. Yollar karlar ile kaplandı. Vatandaşlar ise karın keyfini çıkardı.

İHA
Domaniç beyaza büründü! Kütahya’da renkli anlar

Kütahya'nın Domaniç ilçesi Kocayayla geçidi, etkili olan kar yağışının ardından beyaza büründü. Domaniç ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

Bursa'nın İnegöl ilçesi ile Kütahya'nın Domaniç ilçesi arasındaki Kocayayla geçidi, kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. Karayolları ekipleri kar küreme araçları ve iş makineleriyle yolu açık tutabilmek için aralıksız çalışma yaptı. Kar yağışı ile birlikte vatandaşlar karın keyfini çıkardı.

Trafik ekipleri de sürücüleri kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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