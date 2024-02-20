Öldüren lokum

Kütahya'da yediği lokumun nefes borusuna yapışması sonucu hastaneye kaldırılan 3 yaşındaki Alparslan Erdoğu, 11 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Kütahya'nın Emet ilçesinde yürekleri yakan bir olay yaşandı. 6 Şubat'ta Alparslan Erdoğu'nun evde yediği lokum, nefes borusuna kaçıp yapıştı.

GÖZYAŞLARIYLA GÖMÜLDÜ

Ailesi tarafından hastaneye kaldırılan Alparslan, ilk müdahalesinin ardından hayati tehlikesi olması nedeniyle Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakıma alınan Alparslan bebek, 18 Şubat'ta akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Hastanedeki işlemlerinin ardından cansız bedeni ailesi tarafından alınan Alparslan, Emet'te ailesi ve yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.