Kütahya’da tilki ile dozer operatörü karşılaşınca ortaya gülümseten görüntüler çıktı

Kütahya'nın Seyitömer beldesinde özel bir şirkete ait kömür sahası hafriyat işinde dozer operatörü olan Halil Aşçı 'nın tilki ile diyalogu ilgi çekti.

Dozer operatörü Halil Aşçı'nın kullandığı iş makinesini iş bittikten sonra kenara çektiği sırada, yanına gelen tilki ile muhabbetini aldığı cep telefonu kaydı görenlere tebessüm ettirdi.

Seyitömer'de çalışan Halil Aşçı, tilki ile yaşadığı olayı şöyle anlattı; "Dün akşam iş yerinde çalıştım ve makinamı kenara çekip stop ettim. Hava karanlıktı, bir anda camda birşey belirdi, dedim 'herhale biri geliyor'. Sonra lambaları baktım tilki efendi gelmiş. O sıra biraz muhabbet ettik .Sonra şeker, çikolata gibi yiyecek birşeyler vardı yanımda onlardan verdim. " dedi.