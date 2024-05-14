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Haberler Kütahya Küçük kız yangında hayatını kaybetti

Küçük kız yangında hayatını kaybetti

RAMAZAN AYDEMİR
Küçük kız yangında hayatını kaybetti
KÜTAHYA'NIN Altıntaş ilçesinde iki katlı evde çıkan yangında ağır yaralanan 9 yaşındaki Beyzanur Korkmaz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Altıntaş merkez Hürriyet Mahallesi Çiğdem Sokak'ta Engin Korkmaz'a ait iki katlı evin birinci katında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken, yüzünde ve vücudunda oluşan yanıklarla ağır yaralanan Beyzanur Korkmaz, hastaneye sevk edildi. Küçük kız, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralı 8 aylık Erdal Efe Korkmaz ve 6 yaşındaki Fadime Korkmaz da tedavi altına alındı.
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