Nişan dönüşü kaza: 1 ölü 5 yaralı

KÜTAHYA'NIN Aslanapa ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, nişan merasiminden döndükleri öğrenilen aileden 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, M.P. yönetimindeki kamyonet, Kütahya-Gediz karayolu Aslanapa ilçesi yakınlarında aynı yönde seyreden Mehmet Ali Acar'ın kullandığı otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil şarampole savruldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 19 yaşındaki Sevim Doğan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücü Mehmet Ali Acar ile aynı araçtaki Hatice Acar, Hatice Doğan, Zeliha ve Yağmur Çetin, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kamyonet sürücü M.P. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.