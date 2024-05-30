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Haberler Kütahya Ege'nin o ilinde cennetten bir köşe! Yılda 300 bin kişi ziyaret ediyor

Ege'nin o ilinde cennetten bir köşe! Yılda 300 bin kişi ziyaret ediyor

Kütahya'nın gözde doğal alanlarından Enne Barajı ve Tabiat Parkı, doğaseverleri ağırlamaya hazır. İlkbaharda mavi ile yeşilin buluştuğu bu büyüleyici mekân, doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini kendisine hayran bırakıyor. Yüzbinlerce kişiyi ağırlayan bu tabiat harikası, şehrin en çekici turistik noktalarından biri olmaya devam ediyor.

İHA
Ege’nin o ilinde cennetten bir köşe! Yılda 300 bin kişi ziyaret ediyor

Kütahya'da yüzbinlerce kişiyi ağırlayan Enne Barajı ve Tabiat Parkı, yenilenen yüzüyle ziyaretçilerine hazır hale getirildi. İlkbaharda mavi ile yeşilin buluştuğu yer olan ve ziyaretçilerini kendisine hayran bırakan Kütahya Enne Barajı ve Tabiat Parkı, doğaseverleri bekliyor.

Tabiat Parkı'nın işletmecisi Zafer Alat, tüm doğaseverleri bölgeye beklediklerini ifade etti. Alat, "Piknikçilerimizi, kampçılarımızı ve balıkçılarımızı yeşil ile mavinin buluştuğu Enne Barajı ve Tabiat Parkı'na bekliyoruz. Yeni dönemde yine tekne turlarımız olacaktır" diye konuştu.

Alat, her yıl ziyaretçi sayısının arttığını, yaz sezonundaki yoğunlaşmayı tüm yıla yaymayı hedeflediklerini dile getirdi.

Zafer Alat, amatör ve sportif olta balıkçılığı tutkunlarının da mekanı olan Enne Barajı ve Tabiat Parkı'nı yılda ortalama 300 bin kişinin ziyaret ettiğini bildirdi.

Mavi ile yeşilin buluştuğu Enne Barajı ve Tabiat Parkı, havadan da görüntülendi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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