Minik Ali’nin kahreden ölümü

Kütahya'da bayram tatilini ailecek kaplıcada geçiren 5 yaşındaki Ali Eymen Erez bir anlık dalgınlıkla düştüğü havuzda boğuldu. Minik Ali Eymen'in Kurban Bayramında ölümü ailesi ve Kütahya'yı yasa boğdu. Erez ailesi bayram tatili için Kütahya Yonca'da kaplıcaya gitti.

KURTARILAMADI

Minik Ali Eymen havuz kenarında oyun oynarken havuza düştü. Ali Eymen'in havuza düştüğünü gören çevredekiler havuza atlayarak, baygın haldeki küçük çocuğu havuzdan çıkardılar. Ali Eymen Erez, ilk müdahalenin ardından Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı, ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Minik Ali Eymen'in ölümü sonrası ailesi hastanede sinir krizi geçirdi. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.