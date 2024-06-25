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Haberler Kütahya Otomobilin çarptığı kız kardeşler ağır yaralandı

Otomobilin çarptığı kız kardeşler ağır yaralandı

HABER MERKEZİ
Otomobilin çarptığı kız kardeşler ağır yaralandı
KÜTAHYA'DA 13 yaşındaki A.K.'nın kullandığı ve ablasının Hatice K.'nın (24) arkasında olduğu elektrikli bisiklete otomobile çarptı. Kazada, A.K. hafif yaralanırken ablası Hatice K. ise ağır yaralandı. Kaza, öğleden sonra Evliya Çelebi Mahallesi Hasan Polatkan Caddesi'nde meydana geldi. Oğuzhan Ö. yönetimindeki otomobil, A.K.'nın kullandığı ve arkasında ablası Hatice K.'nın da bulunduğu elektrikli bisiklete çarptı. Kazada yola savrularak düşen A.K. ile Hatice K. yaralanırken, ihbarla bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Oğuzhan Ö. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, yaralılardan Hatice K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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