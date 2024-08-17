  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Kütahya

Orman yangınından dönen arazöz takla attı: İtfaiye amiri ve sürücü yaralandı

Kütahya'nın Emet ilçesinde Düşecek ve Hisarcık ilçesi Karbasan köyleri arasında orman yangını çıktı. Alevleri söndürme çalışmalarına katılan Emet Belediyesi'ne ait arazöz dönüş yolunda freninin boşalması sonucu takla attı. Yaşanan talihsiz kazada sürücü ve itfaiye amiri yaralandı.

İHA
Orman yangınından dönen arazöz takla attı: İtfaiye amiri ve sürücü yaralandı

Kütahya'da kaza, Emet-Çavdarhisar Karayolu Ömerfakı ve Düşecek köyleri arasında meydana geldi. Murat Kadıoğlu yönetimindeki Emet Belediyesine ait arazöz dönüş yolunda freninin boşalması sonrasında takla attı. Kazada yaralanan sürücü Murat Kadıoğlu ve araçta bulunan İtfaiye Amiri Hasan Canıgür, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kazada yaralanan Emet Belediyesi İtfaiye Amiri Hasan Canıgür ve itfaiye eri Murat Karakadıoğlu'nun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası yaralı itfaiye personellerini hastanede ziyaret ederek 'Geçmiş olsun' dileklerini ileten Emet Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Erdoğan, "Üzücü kazada itfaiye amirimiz ve itfaiye erimiz yaralanarak hastaneye kaldırılmışlardır. Şükür sağlık durumları iyi, bizlerde yakından ilgileniyoruz. Belediye Başkanımız Mustafa Koca, Kültür Bakanlığından gelen misafirlerimizle buluşmak için ilçe dışında olması dolayısıyla yaralıların sağlık durumlarıyla ilgili kendilerini sürekli bilgilendiriyoruz. Merak edilecek bir durum yok. Rabbim bununla gelmiş geçmiş etsin. Personellerimize acil şifalar diliyorum" dedi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA