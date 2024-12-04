İlginç olay: 6 yıl önce kaybolan muhtarlık mührü bakın nereden çıktı?

Bu dokunaklı buluntu, sosyal medyada büyük ilgi topladı. Kullanıcılar, merhum muhtarın bu şekilde hatırlanmasının anlamlı olduğunu belirterek rahmet dileklerinde bulundu. Höyükteki kazılar, sadece binlerce yıllık tarihe değil, yakın geçmişe dair sırları da aydınlatıyor.



Tavşanlı Höyüğü'nde devam eden çalışmaların, bölgenin kültürel ve tarihi zenginliklerini ortaya çıkarmaya devam ettiği vurgulandı.