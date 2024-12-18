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Kütahya’da kırağının süslediği eşsiz doğa böyle görüntülendi

Kütahya'da gece saatlerinde etkili olan soğuk hava, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte bitki ve ağaçların üzerinde kırağı oluşmasına neden oldu. Beyaz örtüyle kaplanan doğa ortaya muazzam bir manzara çıkardı.

HABER MERKEZİ

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Kütahya’da kırağının süslediği eşsiz doğa böyle görüntülendi

Kütahya'da gece etkili olan soğuk hava nedeniyle üzerleri kırağı tutan bitki ve ağaçlar güzel bir görüntü oluşturdu.

Kütahya’da kırağının süslediği eşsiz doğa böyle görüntülendi

Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 dereceye kadar düştüğü kentte bu sabah Kirazpınarı mevkiinde bitki ve ağaç dallarında oluşan kırağı şehri beyaza bürüdü.

Kütahya’da kırağının süslediği eşsiz doğa böyle görüntülendi

Ağaçları süsleyen beyaz tabaka şehir merkezinde kartpostallık görüntüler oluşturdu. Soğuk hava nedeniyle araçların camı da buzla kaplandı.

Kütahya’da kırağının süslediği eşsiz doğa böyle görüntülendi

Kirazpınarı köyü sakinlerinden Yaşar Akkoç, kırağının kış mevsiminin sert geçeceğinin habercisi olduğunu belirterek, "Bitki ve ağaçların üzerindeki beyaz tabaka hem zarif bir görünüm oluşturuyor hem de kışın ne kadar çetin geçeceğine işaret ediyor" dedi.

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