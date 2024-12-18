Kütahya’da kırağının süslediği eşsiz doğa böyle görüntülendi

Kirazpınarı köyü sakinlerinden Yaşar Akkoç, kırağının kış mevsiminin sert geçeceğinin habercisi olduğunu belirterek, "Bitki ve ağaçların üzerindeki beyaz tabaka hem zarif bir görünüm oluşturuyor hem de kışın ne kadar çetin geçeceğine işaret ediyor" dedi.