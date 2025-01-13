Kütahya’da yeni il başkanı Ceyda Çetin Erenler oldu

AK Parti 8. Olağan Kütahya il kongresinde başkanlığa Ceyda Çetin Erenler seçildi. Kütahya Yeni Spor Salonu'nda düzenlenen Ceyda Çetin Erenler'in tek aday olduğu il kongresi divan seçimi, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başladı. Yapılan seçim sonucu başkanlığa Ceyda Çetin Erenler seçilirken, Yönetim kurulu üyeliklerine, Alaaddin Özcam, Ali Kılınç, Ali Okumuş, Arife Kapdan, Arzu Kıvanç, Bahadır Tekin. Beyza Gürü, Caner Kurulay, Cemil Arkaç, Ecem Esem, Ekrem Akbunar, Elif Kaya, Elvan Baltacı, Ercan Mercan, Esma Ölçen, Esra Ay, Fatih Oruç, Hakan Ekiz, Hamit Çelik, Levent Hüsrev Sarıkaya, Meltem Koyuncu, Muhammed Ziya Afifi, Mustafa Kızıklıoğlu, Nilüfer Öncü, Oğuzhan İnce, Osman Orhan Cengiz, Sami Kaplan, Şeyma Gök, Tunahan Çam, Veysel Bayrak, Yasin Köksal ve Zehra Öğüt Demirel seçildi.