Tek katlı ev 1 saatte kullanılamaz hale geldi

KÜTAHYA'NIN Domaniç ilçesinde tek katlı ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Kasım Çelik'e ait tek katlı evde çıkan yangında alevler kısa sürede tüm evi sardı. Evde bulunan Hacer Çelik ise hemen evden çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri ve Domaniç Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 2 arazöz sevk edildi. Ekipler alevlerin bitişikteki binalara sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. Köylülerin de söndürme çalışmalarına destek verdiği yangın, 1 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Can kaybı ve yaralananın olmadığı olayda ev kullanılamaz hale geldi.

"KOCA EVİM YANDI GİTTİ"

Bursa'da ikamet ettiğini eşinin ise yurt dışında çalıştığını ve bayram tatili için köye geldiğini söyleyen Hacer Çelik, "Bayram tatili için köye geldim. Kızlarım komşuya gitmişti, ben de dayımlardaydım. Eve geldim, çatıdan çıtır çıtır sesler geliyordu ve bir koku vardı. Sonra birden tavan çökmeye başladı. Çok korktum. Koca evim bir saat içinde yandı, gitti. Bir şey yapamadım" ifadelerini kullandı.