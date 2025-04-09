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Haberler Kütahya 62 yıl hapis cezası bulunan firari kadın yakalandı

62 yıl hapis cezası bulunan firari kadın yakalandı

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

62 yıl hapis cezası bulunan firari kadın yakalandı
KÜTAHYA'DA hakkında kesinleşmiş hapis cezası ve çok sayıda suç kaydı bulunan Emine Dilek Karadeniz yakalandı. Karadeniz'in kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçlarından toplam 62 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 111 bin 110 TL adli para cezası bulunduğu belirtildi. Ayrıca 18 farklı ilden hakkında 38 aranma kaydı olduğu öğrenildi. 4 yıldır firari olarak aranan Karadeniz'in, dolandırıcılıktan 76, yaralamadan 4, hakaretten 3, tehditten 2 olmak üzere toplam 85 ayrı suç kaydına sahip olduğu bildirildi.
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