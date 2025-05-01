Sabıkalı trafik canavarı doktor çıktı

Kütahya'da, trafikte adeta tehlike saçan ve 6 kez alkollü yakalandığı için ehliyetine 2042 yılına kadar el konulan Aile Hekimi İsmail Ayvaz, geçirdiği kaza sonrası bir kez daha yakalandı. Olay, Kütahya'nın Meydan Mahallesi Gaybiefendi Caddesi'nde meydana geldi. Zincirleme trafik kazası ihbarı üzerine olay yerine yönlendirilen polis ve sağlık ekipleri, özel halk otobüsüne arkadan çarpan 43 AER 765 plakalı otomobil sürücüsü İsmail Ayvaz'ı baygın şekilde aracının içinde buldu.

DOSYASI KABARIK

Sağlık ekipleri olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü İsmail Ayvaz hastaneye kaldırıldı. Bilinci tam yerinde olmayın ve kazayı hafif sıyrıklarla atlatan doktor Ayvaz'ın, ilk etapta epilepsi krizi geçirdiği düşünüldü. Doktor Ayvaz'ın, yapılan testlerde uyuşturucu etkisinde olduğu ortaya çıktı. Polis kayıtlarına göre, doktor İsmail Ayaz'ın daha önce tam 6 kez alkollü araç kullanırken yakalanmış ve bu nedenle ehliyetine 2042 yılına kadar el konulduğu tespit edildi.

Sabıkalı doktora hem 18 bin lira para cezası kesildi hem de hakkında adli soruşturma başlatıldı.

2023 yılında da polisin 'dur' ihtarına uymamış, kovalamaca sonucu yakalanmış ve bir süre tutuklu kalmıştı. Buna rağmen ehliyetsiz olarak trafiğe çıkan doktor İsmail Ayvaz hakkında "ehliyetsiz araç kullanmak" suçundan 18 bin 677 TL idari para cezası kesildi. Suç dosyası kabarık olan doktor Ayvaz hakkında yeni bir adli soruşturma başlatıldı.