Naylon poşete sarıp Turgutlu mezarlığına attılar

Olay, öğle saatlerinde Turgutlu ilçesi Manisa Büyükşehir Belediyesi Kabristanında meydana geldi. Bir vatandaşın görüp yetkililere bildirdiği kötü kokular yayan ve bantla sarılmış sarı renkli naylon poşet tedirginliğe neden oldu.

Mezarlık yetkileri ve polis ekipleri poşette ne olduğunu incelemek için açtığında ise poşetin içinde hayvan ölüsü olduğu görüldü.

Kim ya da kimler tarafından mezarlığa bırakıldığı bilinmeyen naylon poşetle sarılı hayvan ölüsünün yetkililer tarafından mezarlıktan alınarak götürüldüğü öğrenildi.