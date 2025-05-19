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Haberler Kütahya Naylon poşete sarıp Turgutlu mezarlığına attılar

Naylon poşete sarıp Turgutlu mezarlığına attılar

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde vatandaşlar tarafından bulunan ve içinde ne olduğu bilinmeyen poşet tedirginliğe sebep oldu.

İHA

Giriş Tarihi:

Naylon poşete sarıp Turgutlu mezarlığına attılar

Olay, öğle saatlerinde Turgutlu ilçesi Manisa Büyükşehir Belediyesi Kabristanında meydana geldi. Bir vatandaşın görüp yetkililere bildirdiği kötü kokular yayan ve bantla sarılmış sarı renkli naylon poşet tedirginliğe neden oldu.

Naylon poşete sarıp Turgutlu mezarlığına attılar

Mezarlık yetkileri ve polis ekipleri poşette ne olduğunu incelemek için açtığında ise poşetin içinde hayvan ölüsü olduğu görüldü.

Naylon poşete sarıp Turgutlu mezarlığına attılar

Kim ya da kimler tarafından mezarlığa bırakıldığı bilinmeyen naylon poşetle sarılı hayvan ölüsünün yetkililer tarafından mezarlıktan alınarak götürüldüğü öğrenildi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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