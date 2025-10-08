Düzce ve Kütahya'da 'usulsüz reçete' operasyonu! Doktor ilaç yazıp para toplamış

SGK SİSTEMİ ÜZERİNDEN GİRİŞ

Soruşturmayı derinleştiren Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı, doktor S.K. ve eşi G.K.'nin 2023-2025 yılları arasında farklı banka hesaplardan çok sayıda para transferi gerçekleştirdiği, ayrıca SGK sistemi üzerinden usulsüz reçete girişlerinin yapıldığını belirledi. Bunun üzerine reçete sahipleri ile ilgili incelemede; bu kişilerin herhangi bir psikiyatri geçmişlerinin bulunmadığı tespit edildi.