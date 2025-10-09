Türkiye'de bir ilk! Kütahya Valiliği duyurdu: İmitasyon altın satışı yasaklandı





İmitasyon olarak satılan çeyrek, yarım, cumhuriyet ve gremse olarak bilinen altınlar ile imitasyon ve ayarı düşük bilezikler kullanılarak kuyumcuların dolandırılmaya çalışıldığı şikayetleri üzerine İl Emniyet Müdürlüğü harekete geçerek rapor hazırladı.



Kütahya Valiliği de bu rapor doğrultusunda il genelinde "demo, imitasyon ya da gerçek değildir" ibaresi bulunmayan ürünlerin satışını yasakladı.