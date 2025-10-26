Alkollü sürücü polisten kaçtı

Kütahya'da, hafif ticari aracın sürücüsü C.A. uygulama noktasında polisin ihtarına uymayıp kaçtı. Takip sırasında kontrolden çıkan araç devrilirken, sürücü C.A. ile yanındaki eşi ve 2 yaşındaki bebeği kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Muayenesinde 1,74 promil alkollü olduğu tespit edilen C.A.'nın daha önce de aynı şekilde araç kullanmaktan 2028'e kadar sürücü belgesine el konulduğu ortaya çıktı. C.A.'ya 99 bin lira idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesine el konulma süresi de 2035 yılına kadar uzatıldı.