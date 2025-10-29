Kütahya’da ormanda kaybolan yaşlı kadın sağ olarak bulundu!

KÜTAHYA merkeze bağlı Karaağaç köyünde kuşburnu toplamak için ormanlık alana giden Hatice Coşkun'dan (87) hava karardıktan sonra haber alınamadı. Bunun üzerine köy muhtarı Mehmet Erol'un öncülüğünde köylüler, jandarma ve AKUT ekipleri arama çalışması başlattı. Ancak gece boyunca yapılan aramalardan herhangi bir sonuç alınamadı. Sabah saatlerinde yaşlı kadının Sekiören köyü yakınlarındaki ormanlık alanda, köyüne yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta çamurlu ve bitkin halde bulunduğu öğrenildi. 20 saat sonra bulunan yaşlı kadın, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.