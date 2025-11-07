Otomobilin çarptığı yaya kurtarılamadı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Hasan Öztürk (76), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Çevreyolundan Moymul Mahallesi istikametine seyir halinde olan B.A. yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Hasan Öztürk'e çarptı. Öztürk, çarpmanın etkisiyle metrelerce savruldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Öztürk'ü ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Hasan Öztürk, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.