Kütahya’da evde çıkan yangından 5 kişi kurtarıldı

Kütahya’nın Dumlupınar Mahallesi’nde bir apartman dairesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında biri bebek toplam 5 kişi itfaiye ekipleri tarafınca kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Dumlupınar Mahallesi'nde bulunan bir apartman dairesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm daireyi sararken, evde bulunan bazı kişiler kendi imkanlarıyla dışarı çıkmayı başardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yoğun duman nedeniyle binada mahsur kalan biri bebek 5 kişi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle güvenli şekilde tahliye edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınırken, daire kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

