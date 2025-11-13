Kütahya’da korkutan anlar: Yangın alanından 1’i bebek 5 kişi çıkarıldı

KÜTAHYA'DA 4 katlı apartmanda iddiaya göre prizden çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yoğun duman nedeniyle mahsur kalan 1'i bebek 5 kişi ekipler tarafından kurtarıldı.Yangın, gece saatlerinde Dumlupınar Mahallesi Adım Sokak'taki 4 katlı apartmanın ikinci katındaki dairede çıktı. Alevlerin yükseldiği daire sakinleri kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, yoğun duman nedeniyle balkonlarda mahsur kalan 1'i bebek 5 kişi itfaiye merdiveniyle kurtarıldı. Yangın sonrası dairenin salon kısmı kullanılamaz hale geldi. Tahliye edilen anne ve bebeğin durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi.