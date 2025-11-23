  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Kütahya Kütahya'da arazi anlaşmazlığı kanlı bitti! Yeğenine kurşun yağdırdı

Kütahya'da arazi anlaşmazlığı kanlı bitti! Yeğenine kurşun yağdırdı

Son dakika haberleri... Kütahya'da İsmail D. isimli şahıs arazi anlaşmazlığı yaşadığı yeğeni Akif G.'yi av tüfeğiyle vurdu. Şahıs olay yerinden kaçarken Akif G.'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

DHA

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

Olay, Kütahya'da Okmeydanı Mahallesi Şair Ali Pesendi Caddesi'nde meydana geldi. İsmail D., iddiaya göre arazi anlaşmazlığı nedeniyle yeğeni Akif G. ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine İsmail D., av tüfeğiyle Akif G.'ye ateş açtı. Vücuduna isabet eden saçmalarla yaralanan Akif G., kendi aracıyla Kütahya Şehir Hastanesi'ne gitti. Şüpheli İsmail D. ise olay yerinden kaçtı. Akif G.'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA