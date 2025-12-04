Kütahya'da feci kaza! Otomobil TIR'a arkadan çarptı: 4 kişi hayatını kaybetti

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde otomobil sürücüsü Veli Yücel ile yanındaki Fas uyruklu Badra El Alaoui (20) adlı kadın ile birlikte kimliği henüz tespit edilemeyen 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.